انتهت – جالاتاسراي (1) (1) فاتح كاراجومروك.. تعادل مخيب
السبت، 10 أبريل 2021 - 17:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتاسراي وفاتح كاراجومروك، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
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انتهت
ق 83: خروج مصطفى محمد ونزول كريستيان ليندواما بدلا منه.
ق 80: طرد ريان دونك مدافع جالاتا سراي عقب العودة لمطالعة تقنية الفيديو بعد عرقلة لاعب الخصم.
ق 62: جيدشون فيرنانديش يضغط على الدفاع ويخطف الكرة ويمرر لبابل الذي يرواغ ويسدد في أقصى الزواية اليسرى,
ق 60: جول للضيوف عن طريق أليساني نادو من متابعة لتسديدة مرتدة من يد الحارس موسليرا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 34: تسديدة قوية من ريان بابل تمر من أمام المرمى ولم تنجح محاولة مصطفى محمد باللحاق بها.
ق 33: رأسية متقنة من مصطفى محمد لكن الحارس يبعدها ببراعة، والتعادل السلبي مسيطرا على اللقاء.
ق 15: بطاقة صفراء لمصطفى محمد بعد تدخل هوائي بالمرفق على لاعب الخصم.
ق 10: تقنية الفيديو تلغى هدف مصطفى محمد بداعي لمسة يد على ريان بابل.
ق 8: جوووول مصطفى محمد يسجل الأول من انفراد على يمين الحارس.
بداية المباراة