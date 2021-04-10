مباشر – جالاتاسراي (0) (0) فاتح كاراجومروك.. بطاقة صفراء لـ مصطفى محمد

السبت، 10 أبريل 2021 - 17:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة جالاتاسراي وفاتح كاراجومروك، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري التركي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

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ق 15: بطاقة صفراء لمصطفى محمد بعد تدخل هوائي بالمرفق على لاعب الخصم.

ق 10: تقنية الفيديو تلغى هدف مصطفى محمد بداعي لمسة يد على ريان بابل.

ق 8: جوووول مصطفى محمد يسجل الأول من انفراد على يمين الحارس.

بداية المباراة

الدوري التركي جالاتاسراي مصطفى محمد
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