انتهت في إفريقيا – الزمالك (4)-(1) تونجيث.. الأبيض يودع البطولة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وتونجيث، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 84 محمد عبد الشافي وإسلام جابر يشاركان بدلا من طارق حامد وأحمد فتوح.

ق. 81 تصويبة قوية من زيزو يتصدى لها الحارس.

ق. 69 زيزو يشارك بدلا شيكابالا.

ق. 55 تبديلان للزمالك بدخول حميد أحداد وحمزة المثلوثي بدلا من حازم إمام ومروان حمدي.

ق. 48 هدف أول لـ تونجيث. تصويبة رائعة من بابا عثماني في مرمى جنش.

ق. 46 عرضية من بنشرقي، قابلها شيكابالا بتصويبة مباشرة بيمناه، لكن في الشباك الخارجية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووووووول راااابع. ركنية من بنشرقي يقابلها الونش برأسية في المرمى مسجلا الرابع.

ق. 39 أووه مروان حمدي كاد يكمل الهاتريك. بينية من أوباما إلى مروان حمدي الذي انفرد وسدد لكن تصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 38 تهديد من تونجيث يتصدى له جنش.

ق. 37 جوووووول ثاااالث. بينية رائعة من أوباما، يسجلها مروان حمدي بلمسة رائعة في المرمى من فوق الحارس.

ق. 26 عرضية من أحمد فتوح، قابلها مروان حمدي برأسية بجانب المرمى.

ق. 25 جووووول ثاااااني. عرضية من فتوح، يقابلها مروان حمدي بلمسة في المرمى مسجلا الثاني وأول هدف بقميص الزمالك.

الكرة وصلت إلى شيكابالا مجددا ليمررها إلى طارق حامد الذي أرسل عرضية أمسك بها الحارس.

ق. 18 أوووه الثاني يضيع مجددا. انطلاقة من بنشرقي وتمريرة إلى شيكابالا الذي يتسلم الكرة ويسدد ليتصدى لها الحارس ويبعدها الدفاع سريعا.

ق. 17 أووه تصويبة من بنشرقي يتصدى لها الحارس وكاد يتابعها أوباما لكن سقط على الأرض قبل التمرير.

ق. 16 جووووول أوووول للزمالك. مخالفة نفذها شيكابالا وقابلها الونش برأسية في المرمى مسجلا الأول.

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#الزمالك يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 بواسطة محمود حمدي الونش



شاهد الهدف 👇#دوري_أبطال_أفريقيا — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2021

ق. 10 عرضية من شيكابالا، قابلها مروان حمدي برأسية بجانب المرمى.

بداية المباراة