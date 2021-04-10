مباشر في إنجلترا – ليفربول (1) (1) أستون فيلا.. صلااااح والتعااادل

يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا على ملعب أنفيلد في الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق. 56 جووول التعااادل من محمد صلاح. عرضية من روبيرتسون تصدى لها مارتينيز وياقبلها صلاح برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف التعادل لليفربول

ق48: هدف التعادل لليفربول عن طريق أستون فيلا

ق43: الهدف الأول لأستون فيلا عن طريق أولي واتكينز

بداية المباراة