مباشر في إنجلترا – ليفربول (1) (1) أستون فيلا.. صلااااح والتعااادل
السبت، 10 أبريل 2021 - 15:48
كتب : FilGoal
يستضيف ليفربول نظيره أستون فيلا على ملعب أنفيلد في الجولة 31 للدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق. 56 جووول التعااادل من محمد صلاح. عرضية من روبيرتسون تصدى لها مارتينيز وياقبلها صلاح برأسية في المرمى مسجلا التعادل.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق50: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف التعادل لليفربول
ق48: هدف التعادل لليفربول عن طريق أستون فيلا
ق43: الهدف الأول لأستون فيلا عن طريق أولي واتكينز
بداية المباراة