مباشر في إفريقيا - الأهلي (0) (0) سيمبا.. شريف يباغت بمرتدة سريعة

يستقبل الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ملعب الأهلي WE السلام، بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ق.12 هجمة مرتدة خطيرة للأهلي وتسديدة من شريف أعلى العارضة

ق.10 بيكهام يرتكب مخالفة من الجهة اليسرى على ميكيسوني ويتجنّب الإنذار

ق.10 لا فرص حقيقية حتى اللحظة للفريقين

ق.5 كرة طولية أنيقة من جونيور أجايي لكنها طويلة على زملائه وتصل إلى حارس سيمبا بسهولة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة