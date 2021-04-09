مباشر في إفريقيا - الأهلي (0) (0) سيمبا.. شريف يباغت بمرتدة سريعة

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

هدف بدر بانون مع الأهلي في الإسماعيلي

يستقبل الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ملعب الأهلي WE السلام، بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ق.12 هجمة مرتدة خطيرة للأهلي وتسديدة من شريف أعلى العارضة

ق.10 بيكهام يرتكب مخالفة من الجهة اليسرى على ميكيسوني ويتجنّب الإنذار

ق.10 لا فرص حقيقية حتى اللحظة للفريقين

ق.5 كرة طولية أنيقة من جونيور أجايي لكنها طويلة على زملائه وتصل إلى حارس سيمبا بسهولة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

الأهلي سيمبا في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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