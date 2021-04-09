استراحة في إفريقيا - الأهلي (1) (0) سيمبا.. تقدم أحمر

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 20:25

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي وبيراميدز

يستقبل الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ملعب الأهلي WE السلام، بالجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية الشوط الأول

ق.45 طاهر محمد طاهر يستعد للدخول، والحكم يعلن عن دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع

ق.44 خروج أجايي محمولا على محفة

ق43 سقوط أجايي لمعاناته من إصابة عضلية

ق.36 اختراق رائع لـ أيمن أشرف بعد مراوغته ظهير سيمبا لكن الحارس ينقذ تسديدته

ق.35 رأس ديانج تصطدم بقدم لاعب سيمبا والمالي يسقط متألما

ق.32 جوووووووووووووول أول للأهلي عن طريق محمد شريف بعد عرضية من أفشة سددها المهاجم الدولي المصري على مرتين بعد التحام مع الحارس

ق.30 أول تهديد من سيمبا عن طريق كاجيري الذي راوغ الشناوي لكنه ابتعد عن المرمى لتضيع الفرصة

ق.29 رامي ربيعة يسدد لكن كرته تمر بجوار القائم بقليل

ق.27 عرضية من أفشة يبعدها باسكال مدافع سيمبا برأسه ومانولا حارس الضيوف ينقذها إلى الركنية بأعجوبة

ق.25 ضغط شرس وتسديدات متتالية من الأهلي ترتد من أجساد مدافعي سيمبا

ق.24 تسديدة رائعة من بيكهام بوجه القدم الخارجي تعلو المرمى بقليل

ق.22 بيكهام يراوغ لاعبين بمهارة غير عادية ويرسل عرضية يقابلها شريف برأسية تجاور القائم بقليل

ق.19 عرضية غير دقيقة من أحمد رمضان تمر إلى ركلة مرمى

ق.18 مرتدة واعدة من سيمبا لكن بواليا يقع في فخ التسلل

ق.12 هجمة مرتدة خطيرة للأهلي وتسديدة من شريف أعلى العارضة

ق.10 بيكهام يرتكب مخالفة من الجهة اليسرى على ميكيسوني ويتجنّب الإنذار

ق.10 لا فرص حقيقية حتى اللحظة للفريقين

ق.5 كرة طولية أنيقة من جونيور أجايي لكنها طويلة على زملائه وتصل إلى حارس سيمبا بسهولة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

الأهلي سيمبا في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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