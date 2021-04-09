تشكيل الأهلي – بيكهام أساسي أمام سيمبا.. وشريف يقود الهجوم

الجمعة، 09 أبريل 2021 - 19:51

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

هدف بدر بانون مع الأهلي في الإسماعيلي

يبدأ أحمد رمضان "بيكهام" كأساسي مع الأهلي أمام سيبما على حساب محمد هاني، فيما يقود محمد شريف خط الهجوم.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا بعد قليل في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد تواجد بيكهام كظهير أيمن على حساب محمد هاني، فيما قاد محمد شريف خط الهجوم.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أحمد رمضان "بيكهام".

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهما: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

في إفريقيا الأهلي سيمبا
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