مؤتمر كارتيرون: الزمالك لن يتأثر بغياب أي لاعب.. وعندما عدت وجدت الفريق يفتقد الروح القتالية

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك أن مواجهة تونجيث السنغالي لها حسابات كثيرة وأن الفريق يسعى للفوز فقط.

ويلتقي الزمالك مع بطل السنغال في تمام السادسة من مساء غدا السبت.

وقال الفرنسي في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "أتمنى فوز الترجي على مولودية الجزائر كي يتأهل الزمالك في حالة فوزه على بطل السنغال غدا".

وعلق كارتيرون على بعض القرارات الانضباطية التي اتخذها تجاه بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، قائلا: "الهدف لإعادة الفريق للطريق الصحيح، وهذه العقوبات لفترة مؤقتة، ولكنها ستعيد حالة الانضباط للفريق".

وأوضح "الزمالك لن يتأثر بغياب أي لاعب في ظل وجود قائمة تضم مجموعة متميزة من اللاعبين".

وأضاف "مصير الزمالك في البطولة ليس في يده، نلعب للفوز، ولكن يجب أن تخدم الظروف الفريق ويفوز الترجي على المولودية، نركز في لقاء الغد فقط ولا حديث عن أي أمور أخرى".

وتابع "عندما عدت للفريق وجدت أسامة فيصل بعيدا عن مستواه وطلبت منه المشاركة في مباريات فريق الشباب لتجهيزه واقترب فريق الشباب من الفوز ببطولة الجمهورية، والمهاجمون المتاحون بالفريق لديهم كفاءة جيدة ولكنهم لم يكونوا جاهزين بنسبة 100%".

وأتم "عندما عدت للزمالك وجدت الفريق يفتقد الروح القتالية للاعبين بخلاف عدم الجاهزية بنسبة كبيرة".

الترجي ضمن التأهل سلفا، لكنه يحتاج لعدم الخسارة للتصدر، فيما يحتاج مولودية الجزائر للتعادل فقط للتأهل رفقة الترجي.

أما الزمالك، فيحتاج إلى الفوز على تونجيث، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، ليتأهل الزمالك رفقة الفريق التونسي للدور التالي.