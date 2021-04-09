مباشر في إفريقيا - مازيمبي (1) (1) الهلال.. صنداونز (0) (1) بلوزداد

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتي الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

يحل الهلال السوداني ضيفا على مازيمبي، بينما يلعب ماميلودي صنداونز ضد ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

وضمن صنداونز تصدر المجموعة بينما يتصارع الهلال وبلوزداد على الوصافة.

ويحتل بلوزداد حاليا المركز الثاني ورصيده 6 نقاط بينما الهلال الثالث ورصيده 4 نقاط. (طالع ترتيب المجموعة بالضغط هنا)

وللهلال أفضلية المواجهتين المباشرتين ضد بلوزداد.

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مرت نصف ساعة - مازيمبي (1) الهلال (1)... صنداونز (0) بلوزداد (1) - الترتيب الآن: الأول: صنداونز والثاني بلوزداد

ق29: أمير سعيود يسجل الهدف الأول لشباب بلوزداد بطريقة رائعة بعد مراوغة الحارس

ق18: جويل توميتوكا يسجل الهدف الأول لمازيمبي

ق2: عيد مقدم يسجل الهدف الأول للهلال

بداية المباراتين