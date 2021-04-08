كونميبول يفتح الباب للجماهير لتصميم ميداليات كوبا أمريكا 2021

الخميس، 08 أبريل 2021 - 23:40

كتب : إسلام أحمد

كوبا أمريكا 2020

فتح اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" الباب للجماهير لتصميم ميداليات بطولة كوبا أمريكا 2021 والمقرر إقامتها الصيف المقبل.

وأعلن الاتحاد القاري عبر موقعه فتح الباب للجماهير للتصميم ميداليات البطولة القارية الأقدم لأول مرة في تاريخها.

ويستطيع أي شخص أكبر من 18 عاما من دول أمريكا الجنوبية المشاركة بتصميم الميداليات الذهبية والفضية والبرنزوية والنحاسية لصاحب المركز الرابع.

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وسيكون باب التقديم مفتوحا حتى الثامن من مايو 2021 المقبل.

التصميم الفائز سيحصل صاحبه على تذكرتين للمباراة النهائية للمسابقة شاملة تكاليف السفر، بالإضافة إلى 4 ميداليات يحصل عليها.

وتحمل النسخة المقبلة رقم 47 وتقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين الأرجنتين وكولومبيا.

وتقام البطولة بـ 10 منتخبات فقط بعد انسحاب قطر وإستراليا لتضارب المواعيد مع التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وتقسم المنتخبات الـ 10 إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 5، ويتأهل أول 4 من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب.

ومن المقرر أن تفتتح البطولة في الثالث عشر من يونيو المقبل في الأرجنتين بينما سيقام النهائي في كولومبيا في العاشر من يوليو.

كوبا أمريكا
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