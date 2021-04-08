وجيه أحمد: جهّزنا حكام مباراتي القمة.. لن يديروا للأهلي أو الزمالك قبلها

كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، عن تجهيز طاقمي تحكيم مصريين لإدارة مباراتي القمة المقبلتين.

الزمالك يستقبل الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، قبل أن يحل عليه ضيفا في 10 مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري.

وشدد وجيه أحمد على الاعتماد على طاقمين مصريين لإدارة المباراتين: "جهّزنا طاقمين مصريين كاملين لإدارة المباراتين، ولن يحكّما أي مباراة للأهلي أو للزمالك قبلها".

وبرر خلال حديثه عبر أون تايم سبورتس 2: "لا نريد أن يظهر حكما في مباراة للأهلي أو الزمالك وربما يحدث جدل تحكيمي، ثم يعود هذا الحكم لتحكيم القمة، فيقال إنه تم جلب نفس الحكم صاحب اللقطة السابقة".

وشدد وجيه أحمد: "وجود تقنية الفيديو يدفعنا للاعتماد على حكام مصريين، فاللقطات الجدلية كلها ما بين أهداف أو ركلات جزاء أو بطاقات حمراء يتم مراجعتها بواسطة التقنية".

وأشار: "القمة الثانية ستكون قبل 12 جولة على نهاية الدوري، وبالتالي هي ليست مباراة حاسمة مثل المواسم الماضية عندما كانت القمة تُوّجَه إلى الجولة الأخيرة".

وأكد: "كون إن القمة مبكرة سيجعل الحساسية أقل في الملعب".

واستدرك: "لجنة الحكام قامت بما عليها وجهّزت بالفعل طاقمي التحكيم، والقرار النهائي الآن بيد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد".

ماذا حدث

أحمد مجاهد صرّح في وقتٍ سابق عن نية اتحاد الكرة الاعتماد على طاقم حكام مصري لإدارة القمة خصوصا في ظل وجود تقنية الفيديو.

لكن الزمالك خاطب اتحاد الكرة معلنا رفضه إدارة القمة بواسطة طاقم تحكيم مصري.

كما صرّح محمود الخطيب رئيس الأهلي أن الوقت لا يزال كافيًا للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي.