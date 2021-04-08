قمصان: معلول يعود بعد 5 أسابيع

أوضح سامي قمصان مدرب الأهلي موعد عودة علي معلول.

وأنهى الأهلي المران الرئيسي استعدادا لمواجهة سيمبا في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان بشأن عودة الدولي التونسي في تصريحات صحيفة: "علي معلول يعود بعد 5 أسابيع من الآن".

وتعرض معلول لإصابة عضلية في مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فبراير الماضي.

وضمن الأهلي رفقة سيمبا التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا منذ الجولة الماضية.

وعقب مباراة سيمبا سيخوض الأهلي يوم الأربعاء المقبل مواجهة النصر في دور الـ 32 من كأس مصر.