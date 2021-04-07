مباشر ليلة الأبطال - بورتو (0) (1) تشيلسي.. فرصة جديدة ضائعة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 21:02

كتب : FilGoal

ماسون ماونت - تشيلسي - بورتو - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

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ق 63: ركلة ثابتة تصل إلى سيزار أزبيلكويتا لكن رأسيته تمر بجوار القائم بدلا من المرمى.

ق 60: تسديدة ترتد من يد حارس بورتو تصل إلى تيمو فيرنر الذي يمهد الكرة إلى كاي هافريتز والمرمى خالٍ لكنه يسدد خارج الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: رأسية من بيبي قائد بورتو يبعدها ميندي لركنية.

ق 43: تسديدة من داخل منطقة الجزاء لخيسوس كورونا ترتطم بأقدام المدافعين.

ق 32: جووول.. تمريرة من جورجينيو إلى ماسون ماونت الذي يراوغ المدافع ويسجل هدف التقدم بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 12: تسديدة من ماتيوس أوريبي تمر أعلى من عارضة بورتو.

بداية اللقاء

ليلة الأبطال تشيلسي بورتو
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