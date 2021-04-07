في الجول يكشف – كيف يفكر اتحاد الكرة لقمة الدوري "لا نية للتأجيل والاتجاه لحكم مصري"

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 21:00

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - الأهلي - ياسر إبراهيم

قبل 11 يوما من قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، مازال مصير المباراة حائرا في بعض التقارير الإعلامية التي تٌرجح تأجيله.

الزمالك يستضيف الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في حين تقول بعض التقارير الإعلامية إن اتحاد الكرة يتجه لتأجيل اللقاء.

FilGoal.com تواصل مع مصدر مسؤول من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، والذي كشف لنا مصير اللقاء.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة لا ينوي تأجيل اللقاء. المباراة ستقام في موعدها بدون أي تعديل.

المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- قال لـFilGoal.com: "المباراة ستقام في موعدها بدون أي تعديل".

وأضاف "موعد المباراتين في الدوري ذهابا وإيابا تحدد سلفا، ولا نية لتعديلهما. التأجيل كان يحدث لسببين، الأول هو أعداد كورونا في أي فريق، والمسحات أصبحت تقريبا لا تُجرى حاليا. والثاني لإجراءات أمنية، واتحاد الكرة حصل بالفعل على الموافقة الأمنية لإقامة المباراتين في الموعدين المحددين".

ماذا إذا عن هوية حكام المباراة؟ الزمالك أصدر بيانا رسميا، يعلن فيه تعيين حكام مصريين للقمة، لكن اتحاد الكرة يتجه لتعيين حكام مصريين.

المصدر ذاته قال لـFilGoal.com: "أخطرنا الأهلي بأننا ننوي تعيين حكام مصريين للقمة، ووافقوا بالفعل".

FilGoal.com سأل المصدر عن بيان الزمالك، فكان الرد "اتحاد الكرة هو من يعين الحكام وليس الأندية، ومصر تملك أطقم حكام مميزة، بعضهم مرشح للتواجد بكأس العالم، وهم الأفضل إفريقيا".

وأكمل "مع وجود تقنية الفيديو، لا مبرر لخوض المباراة بحكام أجانب".

وكان سؤال FilGoal.com الأخير، هل أن ظروف كورونا وعوائق السفر هي سبب عدم استقدام حكام أجانب؟ وكان رد المصدر "لم نراسل أي اتحاد لطلب حكام أجانب من الأساس لتكون ظروف كورونا هي العائق".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل الجاري، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

في الدوري الزمالك الأهلي
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