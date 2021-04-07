مباشر ليلة الأبطال - بايرن (2) - (2) سان جيرمان.. جوووووووول مولر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان التي تقام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق60: جووووووووووووول التعااااادل لبايرن برأسية جميلة من توماس مولر.

ق52: نافاس يتألق ويتصدى لتسديدتين متتاليتين من ألابا وبافارد.

ق51: يا رباااه نوير يتصدى لتسديدة من نيمار والدفاع يشتت الكرة المرتدة والتسديدة الجديدة منا للاعب البرازيلي.

تبديل جديد لسان جيرمان بين شوطي المباراة بمشاركة ميتشيل باكير بدلا من عبده دياللو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين لهدف.

ق45+1: رأسية من توماس مولر تصدى لها نافاس بثبات.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: تبديل جديد لبايرن بمشاركة جيروم بواتنج بدلا من سولي.

ق37: جوووووووووووول تشوبو موتنج يقلص النتيجة بهدف أول لبايرن برأسية قوية.

ق33: تبديل أول بايرن بمشاركة ألفونسو ديفيز بدلا من جوريتسكا.

ق31: تبديل اضطراري لسان جيرمان بمشاركة أندير هيريرا بدلا من المصاب ماركينيوس.

ق28: جوووووووووووووووووووول ثاااااااان لسان جيرمان عن طريق ماركينيوس إثر انفراد تام من داخل منطقة الجزاء بعد بينية رائعة من نيمار.

ق20: قذيفة من بافارد يتصدى لها نافاس ويحولها لركلة ركنية.

ق18: نافاس يتصدى لرأسية من كيميتش ويمنع هدفا محققا لبايرن.

ق12: جووول؟ لا.. هدف غير محتسب لسان جيرمان سجله دراكسلر بداعي التسلل على مبابي قبل تمرير الكرة.

ق10: نافاس يتصدى لفرصة خطيرة من جوريتسكا.

ق3: جووووووووووووول مبابي يسجل الهدف الأول لسان جيرمان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بيد نوير وسكنت الشباك.

ق2: يا ربااااه بداية نارية للقاء العارضة تحرم تشوبو موتنج من هدف مبكر برأسية.

انطلاق المباراة.