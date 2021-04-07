مباشر دربي القنال – الإسماعيلي (1)-(0) المصري.. جووول أووول
الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي القنال بين الإسماعيلي والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.
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ق. 18 جووول أوول للإسماعيلي. عرضية من أحمد مدبولي. سجلها فريد شوقي بالخطأ في مرماه.
ق. 8 عرضية من أحمد رفعت يبعدها محمد فوزي بشكل خاطئ، ويتابعها لاعب المصري في العارضة لتضيع أخطر فرص اللقاء.
ق. 6 بعد الرجوع لتقنية الفيديو. إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على شكري نجيب.
ق. 4 جووول أووول للإسماعيلي. خطأ من أحمد مسعود، وشكري نجيب يسجل في المرمى الخالي.
بداية المباراة