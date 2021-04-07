مباشر دربي القنال – الإسماعيلي (1)-(0) المصري.. جووول أووول

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد مع المصري أمام الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي القنال بين الإسماعيلي والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل دربي القنال – أحمد جمعة يقود هجوم المصري.. وأري بابل أساسي مع الإسماعيلي الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة مواعيد مباريات الثلاثاء 6 أبريل 2021.. موقعة ريال مدريد وليفربول ومواجهتين بالدوري المصري مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: فكرة الصافرة المصرية لقيادة مباراتي القمة "قيد الدراسة"

ق. 18 جووول أوول للإسماعيلي. عرضية من أحمد مدبولي. سجلها فريد شوقي بالخطأ في مرماه.

ق. 8 عرضية من أحمد رفعت يبعدها محمد فوزي بشكل خاطئ، ويتابعها لاعب المصري في العارضة لتضيع أخطر فرص اللقاء.

ق. 6 بعد الرجوع لتقنية الفيديو. إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على شكري نجيب.

ق. 4 جووول أووول للإسماعيلي. خطأ من أحمد مسعود، وشكري نجيب يسجل في المرمى الخالي.

بداية المباراة

في الدوري المصري الإسماعيلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ثنائية "لا-لو" تعزز صدارة إنتر في الدوري الإيطالي على حساب ساسولو 7 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر ليلة الأبطال - بورتو (0) (0) تشيلسي.. تهديد أول من التنين 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
في الجول يكشف – كيف يفكر اتحاد الكرة لقمة الدوري "لا نية للتأجيل والاتجاه لحكم مصري" 21 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - بايرن (0) - (1) سان جيرمان.. جوووووول مبابي 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جاتوزو يرد الدين لصديقه بيرلو.. هدف ديبالا يزين فوز يوفنتوس على نابولي في اللقاء الملعون 32 دقيقة | الدوري الإيطالي
مباشر دربي القنال – الإسماعيلي (1)-(0) المصري.. جووول أووول 58 دقيقة | الدوري المصري
"رد الجميل سريعا" بعد 17 عاما.. فارفان يقود أليانزا ليما لفوز قاتل في الدوري البيروفي ساعة | أمريكا
تشكيل ليلة الأبطال – ثلاثي هجومي لتشيلسي.. ماريجا ودياز يقودان بورتو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 2 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 3 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 4 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل
قد ينال إعجابك