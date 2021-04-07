مباشر دربي القنال – الإسماعيلي (2)-(0) المصري.. جوووول ثاااني

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:23

كتب : FilGoal

عمر كمال عبد الواحد مع المصري أمام الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي القنال بين الإسماعيلي والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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ق. 60 جووول ثاااني للإسماعيلي. بينية طويلة تصل إلى شكري نجيب وحيدا ويسجل الثاني لفريقه.

ق. 49 مصطفى فارس يشارك بدلا من حسين السيد المصاب.

في المقابل، شارك عماد حمدي يشارك مع بداية الشوط الثاني بدلا من آري بابل.

أحمد شديد قناوي وكازادي كاسينجو شاركا في صفوف المصري مع بداية الشوط الثاني بدلا من حسن علي ومصطفى سلطان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بعد العودة لتقنية الفيديو. الحكم يقرر إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على أحمد جمعة.

ق. 45 جوووول التعااادل للمصري. مرتدة قادها أحمد رفعت ثم أرسل عرضية أخطأ محمد فوزي في الإمساك بها، ليتابعها أحمد جمعة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 38 لاعبو المصري يطالبون بركلة جزاء لـ عمر كمال والحكم لا يحتسب شيء، قبل أن يؤكد الـVAR قراره.

ق. 18 جووول أوول للإسماعيلي. عرضية من أحمد مدبولي. سجلها فريد شوقي بالخطأ في مرماه.

ق. 8 عرضية من أحمد رفعت يبعدها محمد فوزي بشكل خاطئ، ويتابعها لاعب المصري في العارضة لتضيع أخطر فرص اللقاء.

ق. 6 بعد الرجوع لتقنية الفيديو. إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على شكري نجيب.

ق. 4 جووول أووول للإسماعيلي. خطأ من أحمد مسعود، وشكري نجيب يسجل في المرمى الخالي.

بداية المباراة

في الدوري المصري الإسماعيلي
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