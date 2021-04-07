"رد الجميل سريعا" بعد 17 عاما.. فارفان يقود أليانزا ليما لفوز قاتل في الدوري البيروفي

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 20:17

كتب : إسلام أحمد

جيفرسون فارفان - أليانزا ليما

قاد النجم البيروفي جيفريسون فارفان فريقه الجديد أليانز ليما لتحقيق أول فوز في الدوري المحلي عقب إعلان مشاركتهم في المسابقة.

فارفان (36 عاما) انضم لصفوف أليانزا ليما في الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي عقب نهاية تعاقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

أثناء تقديمه في المؤتمر الصحفي قال: "الشيء الوحيد الذي أريده هو رد الجميل لأليانزا ليما على كل ما فعله من أجلي".

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وكان أليانزا ليما قد هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي لكن بفضل قرار المحكمة الرياضية عاد الفريق للمشاركة في المسابقة، متفاديا الهبوط لأول مرة منذ 82 عاما.

أليانزا ليما ثاني أكثر فريق تتويجا بلقب الدوري البيروفي برصيد 23 لقبا، أنهى موسم 2020 في المركز الـ 18 وهبط للدرجة الثانية بعدما حصد 26 نقطة.

في ديسمبر 2020 تقدم النادي بعد هبوطه بطلب للجنة تراخيص الدوري المحلي بخصم نقاط من فريق كارلوس شيتين بسبب عدم دفعهم لرواتب اللاعبين.

وبعد رفض اللجنة بشكل قاطع، قرر النادي الاستئناف في محكمة التحكيم الرياضية، وبعد 3 أشهر ونصف وصلت الأخبار السعيدة.

تحصّل النادي على حُكم من المحكمة الرياضية يُفيد بخصم نقطتين من نادي كارلوس شيتين وهو ما يعني هبوط الأخير للدرجة الثانية عوضا عن عملاق الكرة البيروفية.

القرار الذي صدر عقب افتتاح موسم 2021 من الدوري، جعل مهمة الاتحاد صعبة فتقرر إضافة أليانزا ليما إلى الدوري دون هبوط كارلوس شيتين، ليصبح العدد 19 فريقا مقسمة إلى مجموعتين، الأولى تضم 10 والثانية تضم 9.

بالعودة لنجم منتخب بيرو، غاب عن ظهور الفريق الأول في الدوري، ثم شارك كبديل في اللقاء الثاني في الدقيقة 57 أمام ديبورتيفو مينسوبال، ليظهر لأول مرة منذ 17 عاما عقب تجربته الاحترافية.

وسجل هدف فوز فريقه القاتل في الدقيقة 83 بضربة رأسية قوية سكنت الشباك معلنا أول فوز للفريق في الدوري البيروفي في الموسم الجديد.

وأصبح فارفان وفقا للتقارير الأعلى راتبا في الدوري المحلي بتقاضي 600 ألف دولار أمريكي في العام، يدفع 360 ألف دولار منها الشركة الراعية

وكان فارفان قد بدأ مسيرته رفقة أليانزا ليما لمدة 3 سنوات بين 2001 و2004، سجل خلالها 28 مباراة.

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وخاض فارفان تجربة احترافية بقمصان إيندهوفن الهولندي وشالكه الألماني والجزيرة الإماراتي ولوكوموتيف موسكو الروسي.

فارفان هو ثاني هدافي بيرو التاريخيين برصيد 27 هدفا خلف باولو جيريرو صاحب الـ 38 هدفا.

بيرو جيفرسون فارفان أليانزا ليما
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