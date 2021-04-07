استراحة في الدوري – وادي دجلة (1)-(1) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 18:50

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة وادي دجلة والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 39 مخالفة ينفذها محمد هلال من على حدود منطقة الجزاء، لكن بجانب القائم بقليل جدا.

ق. 21 جووول التعادل للبنك الأهلي. بينية طويلة من محمد فتحي إلى أحمد علي الذي انفرد بالمرمى وسدد وتصدى لها عبد المنصف، لترتد إلى أحمد علي ويكملها في المرمى.

ق. 7 محاولة من أحمد علي لكن فوق المرمى.

ق. 2 جووول أول لـ وادي دجلة. عرضية من إيزاكو ياكوبو، قابلها محمد هلال برأسية في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة

في الدوري البنك الأهلي وادي دجلة
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