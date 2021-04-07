مواعيد مباريات الأربعاء 7 أبريل 2021 – استمرار قمم الأبطال ويوفنتوس ضد نابولي.. ودربي القنال

الأربعاء، 07 أبريل 2021 - 10:31

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

تستمر اليوم الأربعاء قمم دوري أبطال أوروبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

بايرن ميونيخ يستضيف باريس سان جيرمان، فيما يحل تشيلسي ضيفا على بورتو.

اليوم أيضا يشهد مواجهات أوروبية في الدوريات المحلية خاصة في إيطاليا وإسبانيا، ربما أهمها يوفنتوس ضد نابولي.

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وفي مصر، يشهد الدوري 3 مباريات بين الجونة وطلائع الجيِش، ووادي دجلة والبنك الأهلي، ودربي القنال بين الإسماعيلي والمصري.

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مواعيد مباريات الأربعاء 7 أبريل 2021
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