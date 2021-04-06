استراحة ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (1) - (0) دورتموند.. دي بروين جووول

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 20:32

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند

مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
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