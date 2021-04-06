استراحة ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (1) - (0) دورتموند.. دي بروين جووول الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 20:32 كتب : FilGoal كيفين دي بروين - مانشستر سيتي - بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر ليلة الأبطال – بيبي: أتمنى أن نلبي توقعات جماهير بورتو 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا كلوب: أحببت زيدان اللاعب.. ولم أفكر كثيرا في خسارة نهائي كييف ساعة | دوري أبطال أوروبا استراحة ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (1) - (0) دورتموند.. دي بروين جووول ساعة | دوري أبطال أوروبا استراحة ليلة الأبطال – ريال مدريد (2) - (0) ليفربول.. تفوق الفريق الملكي ساعة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر ليلة الأبطال – كوفاسيتش: بورتو يقاتل في أرض الملعب ساعة | دوري أبطال أوروبا تشكيل ليلة الأبطال - مانشستر سيتي دون مهاجم.. وهالاند يقود بوروسيا دورتموند 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا تشكيل ليلة الأبطال – فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم.. ورباعي دفاعي ضد ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا مؤتمر ليلة الأبطال – كونسيساو: كنت أتمنى أن يفوز تشيلسي بمباراته الأخيرة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. استراحة ليلة الأبطال – ريال مدريد (2) - (0) ليفربول.. تفوق الفريق الملكي استراحة ليلة الأبطال - مانشستر سيتي (1) - (0) دورتموند.. دي بروين جووول تقرير تونسي: الشعباني يفكر في إراحة ثلاثي الترجي أمام المولودية خوفا من الإيقاف فحص طبي جديد لـ حمدي فتحي أسوان يوضح عبر في الجول حقيقة الانسحاب من الدوري الأكثر مشاهدة 1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور أمس اليوم غدا الدوري المصري 4 الاتحاد السكندري 2 المقاولون العرب انتهت الدوري الإنجليزي 1 إيفرتون 1 كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي 2 ولفرهامبتون 3 وست هام يونايتد انتهت الدوري الإسباني 1 برشلونة 0 ريال بلد الوليد انتهت الدوري التركي 1 فنرباهتشة 0 دينيزلي سبور انتهت الدوري المصري 1 أسـوان 0 إنبـي انتهت الدوري المصري 1 غزل المحلة 1 سموحة انتهت دوري أبطال أوروبا 2 ريال مدريد 0 ليفربول مباشر دوري أبطال أوروبا 1 مانشستر سيتي 0 بوروسيا دورتموند مباشر كأس فرنسا (5) 0 موناكو (4)0 ميتز انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - وادي دجلة - البنك الأهلي لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الجونة - طلائع الجيش لم تبدأ 15:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بورتو - تشيلسي لم تبدأ 21:00 قد ينال إعجابك