استراحة ليلة الأبطال – ريال مدريد (2) - (0) ليفربول.. تفوق الفريق الملكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وليفربول التي تقام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

ق43: خطأ قاتل من كاباك ويفشل في تشتيت الكرة ليستغل أسينسيو الأمر لكن تسديدته مرت بعيدة عن مرمى ليفربول.

ق42: تبديل أول لليفربول بمشاركة تياجو ألكانتارا بدلا من نابي كيتا.

ق36: جوووووووول ثاااان لريال مدريد عن طريق أسينسيو.

ق27: جووووول أول في اللقاء لريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور.

ق24: ليفربول لم يسدد أي تسديدة حتى الآن على مرمى كورتوا.

ق20: هدوء في أحداث المباراة.

ق13: رأسية من ميندي تمر بجوار مرمى ليفربول بقليل.

ق10: ضغط هجومي متواصل من ريال مدريد وتكتل دفاعي من ليفربول.

انطلاق المباراة.