مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) - (0) سموحة.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض

يستضيف غزل المحلة سموحة، في مباراة من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة صاحب المركز العاشر، ضد صاحب المركز التاسع، حيث يملك المحلة 22 نقطة، ويسبقه سموحة بنقطة واحدة.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق12: العارضة تمنع الهدف الأول لسموحة. جملة رائعة بين مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر ويسددها الأخير بوجه القدم الخارجي في باطن العارضة.

ق5: خطأ قاتل من عمرو شعبان حارس المحلة في تشتيت الكرة، ينزلق وتمريرته ترتطم في قدم مصطفى فتحي لكنها تعود له لحسن حظه.

انطلاق المباراة