مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) - (0) سموحة.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - أطهر الطاهر - غزل المحلة - سموحة

يستضيف غزل المحلة سموحة، في مباراة من الجولة 18 من الدوري المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة صاحب المركز العاشر، ضد صاحب المركز التاسع، حيث يملك المحلة 22 نقطة، ويسبقه سموحة بنقطة واحدة.

طالع تشكيل الفريقين، وأحداث المباراة لحظة بلحظة من هنا

--

ق12: العارضة تمنع الهدف الأول لسموحة. جملة رائعة بين مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر ويسددها الأخير بوجه القدم الخارجي في باطن العارضة.

ق5: خطأ قاتل من عمرو شعبان حارس المحلة في تشتيت الكرة، ينزلق وتمريرته ترتطم في قدم مصطفى فتحي لكنها تعود له لحسن حظه.

انطلاق المباراة

سموحة غزل المحلة في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: فكرة الصافرة المصرية لقيادة مباراتي القمة "قيد الدراسة" 3 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) - (0) سموحة.. العارضة تنقذ أصحاب الأرض 28 دقيقة | الدوري المصري
فالنسيا يتعجب من تصريحات لاعب قادش بشأن واقعة العنصرية ضد دياكابي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
تايمز: ليفربول يبدأ إجراءات تمديد عقد صلاح وفان دايك وأليسون 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رودري: التتويج بدوري أبطال أوروبا سيكون أفضل هدية وداع لـ أجويرو ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأيام لا تريد الابتسام لـ ريال مدريد.. إصابة فاران بكورونا ساعة | الدوري الإسباني
عماد سليمان لـ في الجول: لا وقت للأخطاء.. يجب أن يكون الدور الثاني بداية الإسماعيلي الجديدة ساعة | الدوري المصري
وفاة مستشار الأهلي القانوني حلمي عبد الرازق 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك