مدرب المصري لـ في الجول: نريد تثبيت أقدامنا في المربع الذهبي ضد الإسماعيلي.. وهذا أفضل قرار لنا

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 20:57

كتب : أيمن عيد

محمد صالح مع المصري أمام المنصورة

يريد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري أن ينجح فريقه في الفوز على الإسماعيلي في المباراة المقبلة بينهما لتثبيت أقدامه أكثر في المربع الذهبي للدوري.

ويلتقي المصري مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في ملعب الإسكندرية في الجولة 18 من الدوري.

وقال محمد عبد الكريم لـFilGoal.com: "مواجهتنا ضد الإسماعيلي ستكون قوية وسنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية لنثبت أقدامنا في المربع الذهبي".

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وواصل "مهما كان وضع الإسماعيلي فستبقى المواجهة بيننا لها طابع خاص".

وأردف "الاسماعيلى لديه دوافع لتحسين وضعه و لديهم مدير فنى رائع مثل إيهاب جلال و لكن مهمة الجهاز الفنى للمصرى بقيادة على ماهر هى تحقيق نتائجة إيجابية تضع الفرق فى مركز جيد بجدول الترتيب".

وعن غياب أوستن أوموتو عن اللقاء قال: "الأمر لن يربك حساباتنا رغم أنه من العناصر الأساسية لكننا نمتلك كازادي كاسينجو وأحمد جمعة".

وأردف "ننتظر في اللقاء عودة أحمد شديد قناوي وعودة أحمد شوشة لخط الدفاع كانت أمر جيد لنا".

وعن كيف استغل المصري فترة التوقف الدولي قال المدرب العام للفريق البورسعيدي "الجهاز الفني وضع خطة نفذها كل اللاعبين جيدا ورأينا ذلك ضد طلائع الجيش".

وأكمل "من أفضل قرارات الجهاز الفني هو تواجدنا خلال فترة التوقف الدولي في بورسعيد فقد حصلنا على دفعة معنوية كبيرة من الجمهور من خلال التعامل معه بشكل يومي".

وأتم محمد عبد الكريم حديثه "الدورى بشكل عام قوى و الثلاث نقاط تضع الفريق ضمن فرق المقدمة و خسارتهم يهبط بالفريق إلى منتصف الدورى لذلك لا ننظر فى جميع مبارياتنا إلا لتحقيق الفوز".

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي ولكن الفريق البورسعيدي خاض 16 مباراة مقابل 11 لمنافسه.

أما الإسماعيلي فيحتل المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعدما خاض 17 مباراة.

المصري الإسماعيلي في الدوري
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