انتهت - الاتحاد (4)-(2) المقاولون
الإثنين، 05 أبريل 2021 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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ق 95: جووووووول أخضر قاتل من عبد السميع إبراهيم
ق 84: أوكوي يهدر الرابع للاتحاد
ق 80: جووووول الثاني للمقاولون عن طريق يوسف الجوهري
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 3-1
ق 37: جووووووووووول الاتحاد والثالث عن طريق روماريو
ق 35: جووووووووول الهدف الثاني للاتحاد عن طريق أوكوي
ق 23: جوووووووووول التعادل للاتحاد عن طريق مصطفى إبراهيم
ق 8: هدف ثاني ملغي للمقاولون عن طريق كريم مصطفى بداعي التسلل
جوووووووووول الحكم يعود للفيديو ويحتسب الهدف
ق 3: لويس إدوارد يسجل الأول والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل
انطلاق المباراة