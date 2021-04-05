انتهت - الاتحاد (4)-(2) المقاولون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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ق 95: جووووووول أخضر قاتل من عبد السميع إبراهيم

ق 84: أوكوي يهدر الرابع للاتحاد

ق 80: جووووول الثاني للمقاولون عن طريق يوسف الجوهري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 3-1

ق 37: جووووووووووول الاتحاد والثالث عن طريق روماريو

ق 35: جووووووووول الهدف الثاني للاتحاد عن طريق أوكوي

ق 23: جوووووووووول التعادل للاتحاد عن طريق مصطفى إبراهيم

ق 8: هدف ثاني ملغي للمقاولون عن طريق كريم مصطفى بداعي التسلل

جوووووووووول الحكم يعود للفيديو ويحتسب الهدف

ق 3: لويس إدوارد يسجل الأول والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

انطلاق المباراة