مباشر الدوري المصري - الاتحاد (2)-(1) المقاولون.. جوووووول الثاني للأخضر

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

لويس إدوارد - الزمالك - المقاولون العرب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة هنا

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ق 35: جووووووووول الهدف الثاني للاتحاد عن طريق أوكوي

ق 23: جوووووووووول التعادل للاتحاد عن طريق مصطفى إبراهيم

ق 8: هدف ثاني ملغي للمقاولون عن طريق كريم مصطفى بداعي التسلل

جوووووووووول الحكم يعود للفيديو ويحتسب الهدف

ق 3: لويس إدوارد يسجل الأول والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

انطلاق المباراة

الاتحاد السكندري المقاولون الدوري المصري
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