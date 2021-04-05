مباشر الدوري المصري - الاتحاد (2)-(1) المقاولون.. جوووووول الثاني للأخضر
الإثنين، 05 أبريل 2021 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب في الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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ق 35: جووووووووول الهدف الثاني للاتحاد عن طريق أوكوي
ق 23: جوووووووووول التعادل للاتحاد عن طريق مصطفى إبراهيم
ق 8: هدف ثاني ملغي للمقاولون عن طريق كريم مصطفى بداعي التسلل
جوووووووووول الحكم يعود للفيديو ويحتسب الهدف
ق 3: لويس إدوارد يسجل الأول والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل
انطلاق المباراة