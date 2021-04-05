مدرب حراس الأهلي السابق ينضم لعظيمة في المقاصة

قرر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تعيين طارق سليمان مدربا لحراس المرمى للفريق ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني.

وكشف عصام سراج الدين المتحدث الرسمي باسم نادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات أن طارق سليمان سينضم اليوم الاثنين إلى الجهاز الفني مع الفريق في المعسكر المغلق الذي يبدأ بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم ١٤ أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ ١٦ للدوري.

وأضاف سراج أن المدرب اللبناني بلال محي الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة تحت قيادة عظيمة، والذي يضم كذلك طارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال.

وكان طارق سليمان بدأ مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب حراس عدد من أندية الدوري الممتاز في مقدمتها الأهلي وإنبي والبنك الأهلي.

وتعادل مصر للمقاصة في أول مباراة تحت قيادة عظيمة مع سموحة بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.