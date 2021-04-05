مدرب حراس الأهلي السابق ينضم لعظيمة في المقاصة
الإثنين، 05 أبريل 2021 - 13:24
كتب : بسام أبوبكر
قرر مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة تعيين طارق سليمان مدربا لحراس المرمى للفريق ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني.
وكشف عصام سراج الدين المتحدث الرسمي باسم نادي المقاصة ومستشار التسويق والتعاقدات أن طارق سليمان سينضم اليوم الاثنين إلى الجهاز الفني مع الفريق في المعسكر المغلق الذي يبدأ بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر إقامتها يوم ١٤ أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة الـ ١٦ للدوري.
وأضاف سراج أن المدرب اللبناني بلال محي الدين سيصل للقاهرة نهاية هذا الأسبوع الجاري، ليكتمل تشكيل الجهاز الفني الجديد للمقاصة تحت قيادة عظيمة، والذي يضم كذلك طارق حجاج مدربا عاما وإسلام عادل مدرب والتونسي أحمد البهلول مخطط أحمال.
وكان طارق سليمان بدأ مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب حراس عدد من أندية الدوري الممتاز في مقدمتها الأهلي وإنبي والبنك الأهلي.
وتعادل مصر للمقاصة في أول مباراة تحت قيادة عظيمة مع سموحة بهدف لكل فريق على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.