أيمن طاهر يكشف سبب استبدال الشناوي أمام جزر القُمر ولماذا ضم جنش للمنتخب

الإثنين، 05 أبريل 2021 - 00:56

كتب : FilGoal

أيمن طاهر - مدرب حراس منتخب مصر

كشف أيمن طاهر مدرب حراس منتخب مصر، سبب استبدال محمد الشناوي أمام جٌزر القُمر، ولماذا ضم محمود عبد الرحيم "جنش" لمنتخب مصر وليس محمد أبو جبل.

محمود جنش

النادي : فيوتشر

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

طاهر تحدث عن علاقته أولا بـ حسام البدري المدير الفني "كنت متخوف من التعامل مع حسام البدري قبل التعامل معه، لكنني وجدت شخصية مختلفة تماما، يسمع ويتقبل الآراء ويعطي الحرية للجميع لقول رأيهم قبل اتخاذ القرار، ومنظم. وأفضل شيء لمدرب الحراس هو العمل مع مدرب منظم".

وأكمل أيمن طاهر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "تبديل محمد الشناوي أمام جُزر القُمر كان للإصابة".

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وأوضح "اللاعب اشتكى من ثقل في العضلة الضامة، وأخبرني بين الشوطين أنه يمكنه الاستمرار. قله له بأن رأيي هو خروجه كي لا تتفاقم الإصابة، خصوصا أن ظروف المباراة تسمح، والبدري اتفق مع رأيي للحفاظ على اللاعب".

طاهر تحدث أيضا عن سبب استدعاء جنش، فقال "جنش هو من لعب آخر 4 أو 5 مباريات قبل إعلان القائمة وليس أبو جبل".

وأتبع "سأقول شيئا لأول مرة، فكرت في عدم استدعاء أي حارس من الزمالك إذا لم يكن جنش جيدا في آخر مباراة قبل إعلان القائمة، لكنه ظهر جيدا فقررت ضمه لأنه صاحب خبرة في المنتخب".

تحدث طاهر أيضا عن عامر عامر وبسام، فقال "عامر عامر ظهر بشكل رائع خلال معسكر المنتخب وأدى تدريباته بقوة وحدة والتزام. حتى أنني في أحد التدريبات قلت له (أنت أخرس؟) قالي ليه يا كابتن؟ قلت له أنا بحب في التدريب أديك كلمة فتديني كلمة)".

واستمر "محمد بسام لم يكن جيدا في آخر مباراتين قبل إعلان القائمة. ضميته وحذرته أنها ستكون المرة الأخيرة إذا لم يحسن نفسه في الفترة المقبلة".

وأخيرا، تحدث مدرب حراس المنتخب عن حارس كان يريد ضمه للقائمة، فقال "كنت أريد ضم حارس صغير في السن للمنتخب خلال المعسكر الأخير، لكن حسام البدري اعترض وأبدى تخوفه لأن الوقت قليل ولن يسمح لتواجد حراس صغار، بجانب تخوفه من ظروف كورونا وما قد تُحدثه وطلب ضم 4 كبار. عمر رضوان ومحمد صبحي كانا الأقرب للانضمام من الصغار".

وواصل "محمد عبد المنصف لم يكن في قائمة الأسماء للانضمام للمنتخب بكل صراحة. أنتم تقولون انضمامه للتكريم، وأنا أقول هذا الكلام عيب في حقه. عبد المنصف حارس رائع وأقوله عنه كل خير، لكن هل التكريم يكون في أسبوع للعب مباراتين في 8 أيام معروف بأن الشناوي سيشارك فيهما؟ رسالتي له أن يلعب ولا يتحدث ويترك التقييم لنا".

طاهر استرسل "محمد أبو جبل من قوام منتخب مصر الأساسي، وسيتواجد معنا طبعا إذا عاد للمشاركة مع الزمالك وظهر تأثيره في مباريات عديدة".

وأتم البعض يردد بأن حراس الأهلي والزمالك يجب تواجدهم في المنتخب. الأمر ليس ورثا لهم، ولكن لأنهم يشاركون إفريقيا. في وقت أنا سألعب مباراتين إفريقيتين وأحتاج لخبراتهم".

منتخب مصر محمد الشناوي أيمن طاهر
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