ميرور: يونايتد يفكر في بيع دي خيا بسبب راتبه

تنوي إدارة مانشستر يونايتد عرض دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد قررت اتخاذ هذه الخطوة لتوفير راتب دي خيا.

ويحصل دي خيا على 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، مما يجعله من أعلى اللاعبين حصولا على رواتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اتجاه الشياطين الحمر لبيع دي خيا يأتي بعد تألق دين هندرسون مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة ومشاركته في عدة مباريات، بسبب سفر دي خيا لإسبانيا لأسباب أسرية.

وكانت صحيفة "ذا صن" قد نشرت تقريرا يفيد برغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات الحارس الإسباني.

ويلعب دي خيا مع يونايتد منذ عام 2011 حين انتقل للفريق قادما من أتليتكو مدريد.

وشارك دي خيا هذا الموسم في 29 مباراة في كل المسابقات مع الفريق.