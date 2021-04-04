تقرير: ديمبيلي يفاضل بين البقاء مع برشلونة أو النظر لعروض إنجلترا ويوفنتوس

الأحد، 04 أبريل 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة

لم يحسم عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة قراره بالتجديد مع ناديه الكتالوني أو بالرحيل وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشارت الصحيفة إلى أن ديمبيلي لم يقرر بعد ما سيفعل في الصيف المقبل.

وسترغب إدارة برشلونة في تجديد عقد ديمبيلي للاستمرار مع الفريق، أو عرضه للبيع في الصيف المقبل حتى لا يرحل مجانا بعد نهاية عقده.

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وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وكشف التقرير عن أندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان تضع ديمبيلي على لائحة أهدافها.

إذ ترى إدارة يوفنتوس أن سرعة ومهارة ديمبيلي هو ما ينقص هجوم الفريق.

أما بالنسبة لليفربول، فيعد ديمبيلي أحد البدائل التي وضعتها الإدارة لتعويض رحيل أي لاعب من الخط الهجومي المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

ونفس الأمر بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي يخشى رحيل نيمار أو كيليان مبابي.

بينما سيحاول مانشستر يونايتد تجديد عرضه لديمبيلي بعدما حاول التعاقد معه على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

وانقل ديمبيلي إلى برشلونة عام 2017، قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

ولعب ديمبيلي 109 مباراة مع برشلونة وسجل 28 هدفا وصنع 20.

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