الصدارة في أمان الآن.. لوكاكو يؤكد تفوق إنتر في ريناتو دا لارا

السبت، 03 أبريل 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

روميلو لوكاكو - إنتر

استغل إنتر تعثر منافسيه وحصد انتصارا ثمينا من ملعب ريناتو دا لارا على حساب بولونيا في ختام مباريات الجول الـ 29 من الدوري الإيطالي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق روميلو لوكاكو.

أخبار متعلقة:
القبض على لاعب كولومبيا وإنتر السابق الوصافة مهددة.. ميلان يتعثر أمام سامبدوريا ولعنة سان سيرو تتواصل أتالانتا "الكولومبي" يتفوق على أودينيزي.. وفوز ماراثوني لـ نابولي وروما يتعثر من جديد نقطة أفضل من لا شيء.. رونالدو يخطف تعادلا لـ يوفنتوس في الدربي أمام تورينو

وواصل إنتر هيمنته وتحقيق نتائج إيجابية ضد بولونيا خارج القواعد، إذ لم يخسر على الملعب ذاته منذ 2002 في جميع المسابقات.

ومنذ الهزيمة أمام سامبدوريا لم يخسر إنتر في الدوري الإيطالي للمباراة الـ 12 على التوالي.

وحقق النيراتزوري الفوز التاسع تواليا وهو ما يتحقق لأول مرة منذ 2007.

ويعد الرقم القياسي بالانتصار في عدد المباريات المتتالية مسجل باسم إنتر برصيد 17 مباراة.

فوز رفع رصيد الأفاعي للنقطة 68 بفارق 8 نقاط عن منافسه ميلان، ولدى إنتر مباراة مؤجلة سيخوضها يوم الأربعاء المقبل أمام ساسولو.

بينما توقف رصيد بولونيا بقيادة سينيسا ميهايلوفيتش عند 34 نقطة في المركز الـ 11.

وصف المباراة

طالب موسى بارو مهاجم بولونيا بركلة جزاء في الدقيقة الرابعة لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 31 سجل لوكاكو هدف التقدم لإنتر برأسية سكنت الشباك رغم محاولة لوكاس سوكوربسكي في التصدي لها.

هدف يحمل الرقم 20 للبلجيكي في الدوري الإيطالي الموسم الحالي خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 24 هدفا.

وأصبح الدبابة البلجيكية سابع لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في الدوري الإيطالي لإنتر، بعد جوسيبي مياتزا وأميدو أمادي وروبرتو بونسينجا وماورو إيكاردي وكريستيان فييري وستيفانو نيرس.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يسجل هدف إنتر الثاني بمجهود فردي لكن محاولته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 51.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت انفلاتا في الأعصاب، إذ أشهر الحكم 5 بطاقات صفراء بين لاعبي الفريقين.

فوز جديد لإنتر في بولونيا يقربه أكثر قبل 9 جولات على النهاية من لقب الاسكوديتو.

روميلو لوكاكو إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
دوري الأمم الأوروبية – فرنسا تسقط بلجيكا في الدقائق القاتلة تقرير: ميلان وناديان إنجليزيان يدرسون ضم كيم مين جاي أوديجارد: ما فعله برناردو سيلفا لا يليق بملعب كرة القدم انتهت دوري الأمم الأوروبية - بلجيكا (0)-(1) فرنسا بيدري: الصداقات أهم من التتويج بالألقاب.. وسنقاتل على جميع البطولات تشكيل فرنسا - 3 أسماء جديدة تبدأ أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية تشكيل إيطاليا – الشقيقان إسبوزيتو يقودان الهجوم ضد تركيا من أجل يورو 2032.. الموافقة على استاد روما الجديد
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف سبب رفض العرض الليبي لضم فتوح 28 ثاتيه | الدوري المصري
دوري الأمم الأوروبية – فرنسا تسقط بلجيكا في الدقائق القاتلة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس اتحاد جنوب السودان: تواجد أو غياب صلاح مع منتخب مصر لن يُحدث فارقا 6 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – الزمالك يقيد سيف جعفر والجفالي في القائمة الإفريقية 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيله لـ في الجول: الزمالك رفض عرضين من أهلي بنغازي لضم فتوح 23 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر بالطاقم الأساسي أمام جنوب السودان 27 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ميلان وناديان إنجليزيان يدرسون ضم كيم مين جاي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشناوي: أعتز بجماهير الأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 سلة – في الجول يكشف العقوبة المتوقعة على عمرو زهران بعد واقعة القناة 2 سلة – نائب رئيس الاتحاد المصري: لاعب القناة تصالح مع عمرو زهران.. والعقوبة ستكون مغلظة 3 مصدر من الرابطة لـ في الجول: تقديم موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس العاصمة 4 بوميل لـ في الجول: بانزا ومابولولو هما الأخطر.. وهذه نقاط قوة مصر