الصدارة في أمان الآن.. لوكاكو يؤكد تفوق إنتر في ريناتو دا لارا

استغل إنتر تعثر منافسيه وحصد انتصارا ثمينا من ملعب ريناتو دا لارا على حساب بولونيا في ختام مباريات الجول الـ 29 من الدوري الإيطالي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق روميلو لوكاكو.

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وواصل إنتر هيمنته وتحقيق نتائج إيجابية ضد بولونيا خارج القواعد، إذ لم يخسر على الملعب ذاته منذ 2002 في جميع المسابقات.

ومنذ الهزيمة أمام سامبدوريا لم يخسر إنتر في الدوري الإيطالي للمباراة الـ 12 على التوالي.

وحقق النيراتزوري الفوز التاسع تواليا وهو ما يتحقق لأول مرة منذ 2007.

ويعد الرقم القياسي بالانتصار في عدد المباريات المتتالية مسجل باسم إنتر برصيد 17 مباراة.

فوز رفع رصيد الأفاعي للنقطة 68 بفارق 8 نقاط عن منافسه ميلان، ولدى إنتر مباراة مؤجلة سيخوضها يوم الأربعاء المقبل أمام ساسولو.

بينما توقف رصيد بولونيا بقيادة سينيسا ميهايلوفيتش عند 34 نقطة في المركز الـ 11.

وصف المباراة

طالب موسى بارو مهاجم بولونيا بركلة جزاء في الدقيقة الرابعة لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 31 سجل لوكاكو هدف التقدم لإنتر برأسية سكنت الشباك رغم محاولة لوكاس سوكوربسكي في التصدي لها.

هدف يحمل الرقم 20 للبلجيكي في الدوري الإيطالي الموسم الحالي خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 24 هدفا.

وأصبح الدبابة البلجيكية سابع لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في الدوري الإيطالي لإنتر، بعد جوسيبي مياتزا وأميدو أمادي وروبرتو بونسينجا وماورو إيكاردي وكريستيان فييري وستيفانو نيرس.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يسجل هدف إنتر الثاني بمجهود فردي لكن محاولته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 51.

الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء شهدت انفلاتا في الأعصاب، إذ أشهر الحكم 5 بطاقات صفراء بين لاعبي الفريقين.

فوز جديد لإنتر في بولونيا يقربه أكثر قبل 9 جولات على النهاية من لقب الاسكوديتو.