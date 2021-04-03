إيهاب جلال: مجهود اللاعبين لا يستحق الخسارة.. ومن لا يريد أن يلعب فلن يشارك

السبت، 03 أبريل 2021 - 23:32

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - الإسماعيلي

أوضح إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي أنه سيختار اللاعبين الذين يتحملون الضغوط في ظل موقف النادي الصعب.

الإسماعيلي في ظهور مديره الفني الجديد لأول مرة، سقط في فخ الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة 17 من الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال عقب نهاية اللقاء: "مجهود اللاعبين لا يستحق الخسارة، اعتمد سيراميكا كليوباترا على الكرات الطولية وكان لدى لاعبي الفريق استعجال وعدم ثقة، وأعذرهم على ذلك".

أخبار متعلقة
شادي حسين يقلب الطاولة لـ سيراميكا كليوباترا ويُفسد ظهور إيهاب جلال الأول مع الإسماعيلي إيهاب جلال يصدر قرارا بشأن عودة المصابين في الإسماعيلي مران الإسماعيلي - استبعاد صادق من مواجهة كليوباترا.. واستمرار غياب مجدي قائمة الإسماعيلي - 25 لاعبا في اختيارات إيهاب جلال الأولى قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

وتابع عبر قناة أون تايم سبورت: "الفترة الحالية تحتاج لعمل مختلف بعض الشيء، ونحاول حصد النقاط والخروج من هذا الموقف".

وأضاف "لو النادي كان في موقف جيد لم أكن سانضم في بداية الموسم لتولي تدريب الفريق لأن هناك الكثير لابد أن يتم النظر فيه، لكنني هنا من أجل مساعدة النادي في هذا الوقت الصعب".

وأردف "هناك لاعبون كثر جيدين ولكن هناك عدم ثقة، نحتاج للصبر واتحمل المسؤولية من أجل النادي، وبعدها سنقول ماذا حدث وما يمر به النادي".

ويستعد الدراويش للقاء المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم سيحصل الفريق على راحة حتى الأول من مايو المقبل.

وواصل إيهاب جلال عن لقاء دربي القناة: "مواجهة المصري؟ لو فزنا سيكون الأمر في صالحنا وهو ما سيفرق مع اللاعبين نفسيا".

وأكمل "أهم شيء المكسب وكان من المهم أن نحصد 6 نقاط والآن نحن تحت ضغط كبير".

وأتم "من لا يريد أن يلعب فلن يشارك، وسنرى من يستطيع تحمل الضغط والعمل معنا في الفترة المقبلة".

ولم يستطع إيهاب جلال في ظهوره الأول مع الإسماعيلي في تحقيق الـ 3 نقاط الغائبة عن الدراويش.

وتواصل غياب الإسماعيلي عن الانتصارات في الدوري للمباراة الـ 12 تواليا، إذ لم يفز الدراويش منذ الفوز على أسوان ولم يحقق أي انتصار في الدوري خلال 2021.

وتفوق هيثم شعبان على إيهاب جلال، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما عندما كان الأخير مدربا لمصر للمقاصة بالتعادل 1-1.

فوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 24 نقطة ارتقى بها للمركز الثامن، بينما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 17 –قبل الأخير- برصيد 11 نقطة.

الإسماعيلي إيهاب جلال في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار – إبراهيم عبد الله: هذا سبب فشل التعاقد مع كوبر.. والزمالك بطل الدوري رغما عن اتحاد الكرة 19 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: تأسيس شركة كرة القدم من قبل إعلان الأهلي قراره.. رأس المال سيصل إلى 2 مليار جنيه ساعة | الدوري المصري
قائمة إيطاليا – غياب جورجينيو واختيار 33 لاعبا ليورو 2020 ساعة | أوروبا
مجاهد: لم نجد تظلم الزمالك على عقوبة إمام عاشور.. ويجب تسديد الغرامة ساعة | مصر
هل العودة اقتربت؟ سوانزي سيتي يفوز على بارنسلي في الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مجاهد: الحصول على لقاح كورونا شرط لحضور المباريات.. ولن أترشح في انتخابات اتحاد الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تأسيس شركة كرة القدم 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: ميندي لن ينضم لقائمة فرنسا في يورو 2020 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك