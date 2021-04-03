مباشر نهائي كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (0) (1) ريال سوسيداد.. آخر ربع ساعة

السبت، 03 أبريل 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - سوسيداد

يصطدم أتليتك بلباو بغريمه التاريخي ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنكم متابعتها من هـــنـــا

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ق.75 ميكيل فيسجا يدخل بدلا داني جارسيا وفياليبري بدلا من بيرينجير

ق.68 دخول أوناي لوبيز بدلا من أوناي فينسيدور

ق.66 إيزاك ينفذ ركلة حرة تصطدم بالحائط البشري

ق.63 جوووووووووول أول في اللقاء عن طريق أويارزابال من ركلة جزاء

ق.62 إلغاء البطاقة الحمراء وتثبيث ركلة الجزاء

ق.58 ركلة جزاء لـ سوسيداد وطرد لـ إنييجو مارتينيز بعد عرقلة لـ بورتو

ق.49 تقنية الفيديو تقرر عدم وجود ركلة جزاء وإقرار احتساب مخالفة من على حدود منطقة الجزاء

ق.47 تقنية الفيديو تراجع ركلة جزاء محتملة لـ سوسيداد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.33 تسديدة قوية من إينيجو مارتينيز لاعب فريق بلباو من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس أليكس روميرو ببراعة من أسفل يمين العارضة إلى ركنية من جهة اليسار.

ق.25 مباراة هادئة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال سوسيداد أتليتك بلباو في إسبانيا كأس إسبانيا
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