استراحة نهائي كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (0) (0) ريال سوسيداد.. شوط هادئ
السبت، 03 أبريل 2021 - 21:17
كتب : FilGoal
يصطدم أتليتك بلباو بغريمه التاريخي ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.
FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنكم متابعتها من هـــنـــا
...
ق.33 تسديدة قوية من إينيجو مارتينيز لاعب فريق بلباو من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس أليكس روميرو ببراعة من أسفل يمين العارضة إلى ركنية من جهة اليسار.
ق.25 مباراة هادئة
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزارة التعليم العالي تنفي فصل محمد صلاح 16 دقيقة | منتخب مصر