استراحة نهائي كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (0) (0) ريال سوسيداد.. شوط هادئ

السبت، 03 أبريل 2021 - 21:17

كتب : FilGoal

أتليتك بلباو - سوسيداد

يصطدم أتليتك بلباو بغريمه التاريخي ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية.

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ق.33 تسديدة قوية من إينيجو مارتينيز لاعب فريق بلباو من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس أليكس روميرو ببراعة من أسفل يمين العارضة إلى ركنية من جهة اليسار.

ق.25 مباراة هادئة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال سوسيداد أتليتك بلباو في إسبانيا كأس إسبانيا
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