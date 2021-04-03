مباشر قمة إنجلترا - أرسنال (0)-(2) ليفربول.. جوووووووول صلاح والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.

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ق 68: جووووووووووول صلاح والثاني

ق 64: جوووووووووول جوتا والأول للريدز

ق 68: نزول محمد النني بدلا من سيبايوس

انطلاق الشوط الثاني

ق 45: نزول سيدريك بدلا من تيرني

ق 29: صلاح يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى بعدما تعثر في استلام تمريرة ماني الرائعة

انطلاق المباراة