انتهت قمة إنجلترا - أرسنال (0)-(3) ليفربول
السبت، 03 أبريل 2021 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.
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ق82: جوووووول جوتا يسجل الثالث بصناعة صلاح
ق 74: صلاح يهدر الهدف الثالث
ق 68: جووووووووووول صلاح والثاني
ق 64: جوووووووووول جوتا والأول للريدز
ق 68: نزول محمد النني بدلا من سيبايوس
انطلاق الشوط الثاني
ق 45: نزول سيدريك بدلا من تيرني
ق 29: صلاح يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى بعدما تعثر في استلام تمريرة ماني الرائعة
انطلاق المباراة
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