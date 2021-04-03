مباشر في إفريقيا – مولودية الجزائر (0)-(2) الزمالك.. جوووول ثااااني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مولودية الجزائر والزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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ق. 32 جوووول ثااااني. من فتوح إلى ساسي ومن ساسي إلى شيكابالا.. وشيكا يراوغ على طريقته ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 30 عرضية من أحمد فتوح يبعدها الدفاع قبل متابعة مروان حمدي.

ق. 22 ضغط جزائري بسيل من العرضيات يتصدى لها جنش.

ق. 18 تبديل اضطراري لمولودية الجزائر بدخول أيمن رحماني بدلا من عبد الحق عبد الحفيظ المصاب.

ق. 17 تبادل للكرة بين بنشرقي وساسي ثم عرضية من بنشرقي مرت أمام مروان حمدي وأخرجها الدفاع قبل متابعة شيكابالا.

ق. 14 ركنية خطيرة يحولها بلخير برأسية، ويتصدى لها جنش ثم يبعدها الدفاع إلى ركنية جديدة.

ق. 13 ركنية لمولودية الجزائر بعد عرضية من عبد الحق عبد الحفيظ حولها طارق حامد إلى ركنية.

ق. 5 جووووول أووول للزمالك عن طريق أوباما. بينية من ساسي إلى بنشرقي الذي أرسل عرضية، وقابلها أوباما بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 4 كرة ثابتة لمولودية الجزائر. ينفذها شمس الدين حراق ويتصدى لها جنش.

بداية المباراة