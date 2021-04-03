مباشر في إفريقيا – مولودية الجزائر (0)-(2) الزمالك.. جوووول ثااااني

السبت، 03 أبريل 2021 - 20:12

كتب : FilGoal

تصويبة من فرجاني ساسي مع الزمالك أمام مولودية الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مولودية الجزائر والزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

أخبار متعلقة
مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل تشكيل المولودية – بن ساحة وبلخير يقودان الهجوم أمام الزمالك انتهت في مجموعة الزمالك - تونجيث (2)-(1) الترجي.. فوز أول للفريق السنغالي تشكيل الزمالك – مروان حمدي يقود الهجوم أمام مولودية الجزائر

ق. 32 جوووول ثااااني. من فتوح إلى ساسي ومن ساسي إلى شيكابالا.. وشيكا يراوغ على طريقته ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 30 عرضية من أحمد فتوح يبعدها الدفاع قبل متابعة مروان حمدي.

ق. 22 ضغط جزائري بسيل من العرضيات يتصدى لها جنش.

ق. 18 تبديل اضطراري لمولودية الجزائر بدخول أيمن رحماني بدلا من عبد الحق عبد الحفيظ المصاب.

ق. 17 تبادل للكرة بين بنشرقي وساسي ثم عرضية من بنشرقي مرت أمام مروان حمدي وأخرجها الدفاع قبل متابعة شيكابالا.

ق. 14 ركنية خطيرة يحولها بلخير برأسية، ويتصدى لها جنش ثم يبعدها الدفاع إلى ركنية جديدة.

ق. 13 ركنية لمولودية الجزائر بعد عرضية من عبد الحق عبد الحفيظ حولها طارق حامد إلى ركنية.

ق. 5 جووووول أووول للزمالك عن طريق أوباما. بينية من ساسي إلى بنشرقي الذي أرسل عرضية، وقابلها أوباما بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 4 كرة ثابتة لمولودية الجزائر. ينفذها شمس الدين حراق ويتصدى لها جنش.

بداية المباراة

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر نهائي كأس إسبانيا - أتليتك بلباو (0) (0) ريال سوسيداد.. الشوط الأول 18 دقيقة | أوروبا
هدف واحد يكفي.. المصري يهزم طلائع الجيش ويرتقي 4 مراكز للثالث 36 دقيقة | الدوري المصري
مباشر قمة إنجلترا - أرسنال (0)-(0) ليفربول.. فرصة خطيرة ضائعة من صلاح 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) (0) سيراميكا كليوباترا.. العارضة ترد صاروخ فخر الدين 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نهائي كأس إسبانيا – ويليامز يقود بلباو.. وسيلفا أساسي مع سوسيداد 45 دقيقة | أوروبا
زيدان: أستمتع بوظيفتي قبل أن يزول كل شيء.. وأتمنى استعادة هازارد أمام ليفربول 55 دقيقة | الدوري الإسباني
غاب "ليفانجولسكي" فسجل "سكورتيسكا".. بايرن ميونيخ يضرب لايبزج ويضع يدا على لقب الدوري الألماني 57 دقيقة | الدوري الألماني
ليلة الثأر من الثعالب.. مانشستر سيتي يهزم ليستر ويقترب خطوة من لقب الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 2 مالاوي تقهر "كتيبة الدوري المصري" وتكتب التاريخ بالتأهل لنهائيات أمم إفريقيا 3 بيراميدز يكشف عبر في الجول حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحي 4 مدرب سلة الأهلي لـ في الجول: لن نتنازل عن اعتبارنا فائزين.. وذلك كان موقفنا من شيكابالا
قد ينال إعجابك