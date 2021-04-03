انتهت - ليستر (0)-(2) سيتي.. انتصار جديد للسماوي
السبت، 03 أبريل 2021 - 18:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد
ق 74: جوووووووووول جابريال جيسوس يضيف الثاني
ق 59: جووووووووول بينجامين ميندي والأول
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: هدف من فاردي لا يحتسب بداعي التسلل
ق 41: رياض محرز يهدر فرصة التقدم بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها شمايكل
ق 10: سيطرة من مانشستر سيتي على اللعب دون خطورة حقيقية
انطلاق المباراة
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