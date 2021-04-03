مباشر في الدوري - المصري (1)-(0) طلائع الجيش.. جووول أوول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري وطلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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ق. 74 جوووول أول للمصري. عمر كمال يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 71 ركلة جزاااء للمصري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 عرضية من حسن علي ورأسية رائعة من إيزي إيميكا، يتصدى لها محمد بسام ببراعة فائقة إلى ركنية.

ق. 12 طولية من فريد شوقي إلى عمر كمال الذي قابلها بلمسة مباشرة نحو المرمى، تصطدم بالعارضة العلوية لمرمى محمد بسام.

ق. 11 عرضية من مصطفى سلطان، يقابلها أموتو برأسية يتصدى لها الحارس إلى ركنية.

ق. 9 رأسية ينقذها أحمد مسعود إلى ركنية.

ق. 2 إصابة مبكرة لـ فرانك ستيفين نجونجا لاعب طلائع الجيش.

بداية المباراة