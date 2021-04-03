موسيماني: لو أحسننا استغلال الفرص أمام المريخ لتغيرت النتيجة.. ولا أحد يتمنى مواجهة الأهلي

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن التعادل مع المريخ السوداني نتيجة عادلة بالنسبة للفريقين.

وتأهل الأهلي لدور الـ8 في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة لموقع الأهلي الرسمي: "الأهلي خاض مباراة قوية أمام المريخ والمواجهة كانت مفتوحة من الفريقين كما كنت أتوقع وشهدت العديد من الفرص الضائعة التي لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تماما".

وأضاف "التعادل بالنسبة للأهلي والمريخ عادل تماما وفقا لأحداث المباراة".

وأشار "الأهلي عانى بالفعل من بعض الأخطاء وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة الأمر الذي أثر على الفريق بشكل عام، ولهذا أجريت أكثر من تبديل في الشوط الثاني".

وواصل "كنت أعلم أن المباراة لم تحسم في الشوط الأول وأثق في قدرة اللاعبين على العودة".

وأوضح "الأداء الذي قدمه الأهلي اليوم يحدث في كرة القدم بشكل عام ورغم الخسارة أمام سيمبا استطعنا التغلب على فيتا كلوب وحققنا الهدف وهو التأهل".

وأردف "لا يستطيع أحد توقع بطل البطولة بناء على الأداء".

وأكد "لا يوجد أي فريق ممن تأهلوا على رأس المجموعات يتمنى مواجهة الأهلي".

وأتم تصريحاته "الأهلي فريق كبير ويملك 9 بطولات إفريقية وتأهل اليوم إلى دور الـ8 رغم التعادل ليواصل مسيرته في مشوار الحفاظ على لقب دوري الأبطال".