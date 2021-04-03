مباشر في إسبانيا – ريال مدريد (1) (0) إيبار.. الشوط الثاني

السبت، 03 أبريل 2021 - 15:58

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - زين الدين زيدان - ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد نظيره إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 29 للدوري الإسباني.

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بداية الشوط الثاني

خروج بريان خيل ودخول تاكاشي إنوي في صفوف إببار

نهاية الشوط الأول

ق.41 جووووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الأول وبشكل شرعي هذه المرة بعد تمريرة كاسيميرو

ق.38 تقنية الفيديو تتدخل وتعلن عن حالة تسلل على أسينسيو، وبالتالي إلغاء الهدف

ق.37 جووووووووول أسينسيو يسجل هدفا رائعا بالعب بعد تسديدة طائشة من إيسكو

ق.31 تمريرة رائعة من بيدرو ليون واختراق من أليكس بوزو أتبعه بتسديدة يسارية صاروخية مرت بجوار القائم بقليل

ق.21 أسينسيو يضرب القائم بتسديدة خارقة من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى

ق.20 تسديدة من قبل منتصف الملعب لـ إيبار تمر أعلى مرمى كورتوا بقليل

ق.5 بنزيمة يسجل بضربة رأسية لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل

ق.3 بنزيمة يهدر هدفا لا يضيع بعد خطأ دفاعي لكن دميتروفيتش يتألق ويمنعه من التسجيل

ق.3 اختبار أول لـ كورتوا! بابي ديوب يطلق تسديدة قوية يتصدى لها البلجيكي

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
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