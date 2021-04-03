تشكيل تشيلسي – عودة تياجو سيلفا.. وبولسيتش وزياش يقودان الهجوم

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة وست بروميتش ألبيون في الجولة 30 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة تياجو سيلفا مدافع الفريق بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

ويعتمد توخيل على رييس جيمس في مركز لاعب الوسط الأيمن.

ويقود كريستيان بولسيتش وحكيم زياش وتيمو فيرنر هجوم الفريق.

واستُبعد نجولو كانتي من قائمة الفريق، بينما يجلس ميسون ماونت على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: كورت زوما – تياجو سيلفا – سيزار أزبيلكويتا.

الوسط: ماركوس ألونسو – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – جيمس.

الهجوم: بولسيتش – فيرنر – زياش.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

كيبا – أنطونيو روديجر – أندريس كريستينسن – بن تشيلويل – بن جليمور – ميسون ماونت – كاي هافرتز – كالوم هودسون أودوي – أوليفيه جيرو.