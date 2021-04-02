سعيود ورفاقه يطلقون رصاصة الرحمة على مازيمبي.. بلوزداد يخطف فوزا قاتلا

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 23:13

كتب : FilGoal

أمير سعيود

فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد في ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

هدفا الفريق الجزائري تأخرا حتى اللحظات الأخيرة عندما سجّل أمير سعيود أولا، ثم عزز يوسف بشو الانتصار بهدفٍ ثانٍ.

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ليرفع شباب بلوزداد رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة، فيما تجمّد رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الأخير.

وبالتالي ودّع مازيمبي المنافسات رسميا قبل جولة وحيدة على نهاية دور المجموعات.

وتحقق فوز شباب بلوزداد بفضل بديليه، سعيود أولا الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 84 بضربة رأسية.

ليرفع جناح الأهلي الأسبق رصيده إلى 6 أهداف في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

قبل أن يضيف البديل الآخر بشو الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 86 بعد عمل فردي غير عادي من المخضرم أحمد جاسمي صاحب الـ36 عاما.

ويلعب شباب بلوزداد مباراة الجولة الأخيرة على أرض ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (10 نقاط)، فيما يستقبل مازيمبي نظيره الهلال السوداني (4 نقاط).

وسيكون فوز شباب بلوزداد كافيا له لخطف بطاقة التأهل الثانية دون النظر إلى نتيجة مباراة مازيمبي والهلال.

أمّا تعادل شباب بلوزداد فيكفيه للتأهل في حال عدم فوز الهلال على مازيمبي، لأن المواجهات المباشرة بين بلوزداد والهلال تصب في صالح الفريق السوداني.

في المقابل يحتاج الهلال إلى الفوز بشكل إجباري، وانتظار تعثر شباب بلوزداد أمام صنداونز.

في إفريقيا شباب بلوزداد مازيمبي
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