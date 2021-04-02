كرة سلة – الاتحاد يهزم الجزيرة.. والزمالك والأهلي ينتصران
الجمعة، 02 أبريل 2021 - 22:51
كتب : FilGoal
حسم الاتحاد السكندري، قمة الجولة الـ12 لبطولة دوري المحترفين لكرة السلة، فيما عاد الزمالك للانتصارت على حساب سبورتنج.
وفاز الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 82-74 على صالة نادي الاتحاد السكندري.
في المقابل، فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 76-64 على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية.
وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 95-85 على صالة النادي الأهلي.
وأخيرا، فاز المصرية للاتصالات على طلائع الجيش 70-64.
نتائج الجولة جعلت من الاتحاد السكندري في المركز الأول بترتيب المسابقة، فيما حافظ الجزيرة على المركز الثاني، والزمالك ثالثا.
وجاء ترتيب المسابقة الحالي كالتالي:
1-الاتحاد السكندري 22 نقطة.
2-الزمالك 21 نقطة.
3-الجزيرة 21 نقطة.
4-الأهلي 19 نقطة.
5-سبورتنج 17 نقطة.
6-سموحة 16 نقطة.
7-المصرية للاتصالات 14 نقطة.
8-طلائع الجيش 14 نقطة.