كرة سلة – الاتحاد يهزم الجزيرة.. والزمالك والأهلي ينتصران

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 22:51

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

حسم الاتحاد السكندري، قمة الجولة الـ12 لبطولة دوري المحترفين لكرة السلة، فيما عاد الزمالك للانتصارت على حساب سبورتنج.

وفاز الاتحاد السكندري على الجزيرة بنتيجة 82-74 على صالة نادي الاتحاد السكندري.

في المقابل، فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 76-64 على صالة نادي سبورتنج في الإسكندرية.

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وفاز الأهلي على سموحة بنتيجة 95-85 على صالة النادي الأهلي.

وأخيرا، فاز المصرية للاتصالات على طلائع الجيش 70-64.

نتائج الجولة جعلت من الاتحاد السكندري في المركز الأول بترتيب المسابقة، فيما حافظ الجزيرة على المركز الثاني، والزمالك ثالثا.

وجاء ترتيب المسابقة الحالي كالتالي:

1-الاتحاد السكندري 22 نقطة.

2-الزمالك 21 نقطة.

3-الجزيرة 21 نقطة.

4-الأهلي 19 نقطة.

5-سبورتنج 17 نقطة.

6-سموحة 16 نقطة.

7-المصرية للاتصالات 14 نقطة.

8-طلائع الجيش 14 نقطة.

كرة سلة الأهلي
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