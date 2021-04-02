مباشر في الدوري – مصر للمقاصة (1)-(1) سموحة.. جووول التعااادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

ق. 50 جووول التعااادل. ركنية يقابلها محمد إبراهيم بتصويبة تصطدم بالدفاع وتصل إلى باسم مرسي الذي يستدير ويسدد في المرمى مسجلا التعادل.

أحمد حمص يشارك بدلا من حليمو مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 جووول أووول لـ سموحة. رأسية من حسام حسن يتصدى لها محمود حمدي، ويتابعها محمد عبد المنعم في المرمى مسجلا الأول.

ق. 33 تمريرة رائعة من عبد الله مجدي إلى صلاح عاشور الذي يسدد R2 لكن تجد تصد أروع من الهاني سليمان.

ق. 14 بينية رائعة من أحمد عبد القادر إلى مصطفى فتحي الذي يستلمها وينفرد ويسدد، لكن محمود حمدي يتألق ويتصدى لها إلى ركنية.

ق. 12 أووه ركنية يقابلها أطهر الطاهر برأسية، لكن فارس طارق ينقذها برأسه قبل أن تسكن الشباك..

ق. 6 رأسية من عماد فتحي من داخل الست ياردات، والهاني سليمان يتألق مبكرا ويتصدى لها ببراعة.

بداية المباراة