مباشر في الدوري – مصر للمقاصة (0)-(0) سموحة.. ماذا أهدرت يا مصطفى!

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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ق. 14 بينية رائعة من أحمد عبد القادر إلى مصطفى فتحي الذي يستلمها وينفرد ويسدد، لكن محمود حمدي يتألق ويتصدى لها إلى ركنية.

ق. 12 أووه ركنية يقابلها أطهر الطاهر برأسية، لكن فارس طارق ينقذها برأسه قبل أن تسكن الشباك..

ق. 6 رأسية من عماد فتحي من داخل الست ياردات، والهاني سليمان يتألق مبكرا ويتصدى لها ببراعة.

بداية المباراة

في الدوري مصر للمقاصة سموحة
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