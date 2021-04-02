عبد الحفيظ: المريخ عاملنا بشكل رائع ولبى كل احتياجات الأهلي

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 17:47

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

مران الأهلي

أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلي، بالدور الكبير الذي قامت به إدارتا المريخ السوداني وفندق الإقامة بالسودان، لتوفير كل متطلبات واحتياجات بعثة الأهلي في السودان.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "إدارة المريخ وفرت كل سبل الراحة لبعثة الأهلي، وحرصت على تسهيل كل المتطلبات في ضوء العلاقة التاريخية بين الأهلي ونادي المريخ من جانب وكذلك العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والسوداني على مر العصور من جانب آخر".

وأوضح "كان هناك تنسيق كامل قبل وصول بعثة الأهلي للسودان للاتفاق على كل الترتيبات، والإدارة القائمة على فندق الإقامة لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لوصول بعثة الأهلي عن تسهيل كل الأمور والمتطلبات الخاصة بالفريق في إطار احترافي كامل، وهو ما أسهم في توفير كل سبل الراحة والاستقرار للجهاز الفني واللاعبين".

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ونفى عبد الحفيظ ما تردد بشأن وجود أزمة في المياه داخل فندق الإقامة، موضحًا أن هذا الأمر بعيد تمامًا عن الحقيقة الواضحة للجميع من قدرة إدارة الفندق على توفير كل متطلبات البعثة.

ووجه مدير الكرة بالأهلي الشكر لإدارتي المريخ وفندق الإقامة على حسن المعاملة والاستقبال، مؤكدًا أن هذا ليس بغريب على الشعب السوداني الشقيق.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني عصر غدٍ السبت بملعب الأخير، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

في إفريقيا الأهلي المريخ سيد عبد الحفيظ
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