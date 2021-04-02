مباشر في الدوري - الإنتاج الحربي (0)-(0) وادي دجلة.. علي فتحي ينقذ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة وادي دجلة والإنتاج الحربي ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

ويحتل وادي دجلة المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل الإنتاج الحربي الترتيب برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــا.

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ق. 3 هدف محقق يضيع من وادي دجلة. كريم دبيس يتوغل ويخترق ويرسل عرضية أرضية قوية تصطدم بأكثر من لاعب داخل الست ياردات، وعلي فتحي يتدخل وينقذها في اللحظة الأخيرة.

بداية المباراة