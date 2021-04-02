مؤتمر حازم إمام: أتينا للجزائر للفوز على المولودية.. تعرضنا لموقف مشابه وتوجنا بالكونفدرالية

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 14:42

كتب : أحمد شوقي صلاح

حازم إمام مع الزمالك أمام الإسماعيلي

قال حازم إمام لاعب الزمالك إن ناديه سافر إلى الجزائر من أجل الفوز على مولودية الجزائر لإنعاش آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

حازم إمام

النادي : الزمالك

الزمالك

وتحدث حازم إمام في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لدينا نقطتين فقط في رصيدنا ونريد الفوز على المولودية لأن أي نتيجة أخرى تعني توديعنا للبطولة".

وواصل "هدفنا الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة لمصر، لقد سيطرنا عليهم في لقاء الذهاب وخلقنا فرصا كثيرة لتسجيل الأهداف ولكن لم يحالفنا التوفيق".

أخبار متعلقة
مران الزمالك - كارتيرون يُركز على الجانب البدني.. ومواجهة المولودية بالزي الأسود الإعلان عن مواعيد وترتيب مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 مؤتمر كارتيرون: ليس لدينا شيئا لنخسره.. هكذا استعدينا للمولودية

وتابع "المباراة صعبة ولكننا تعرضنا لموقف مشابه في الكونفدرالية وتأهلنا وفزنا بها في النهاية".

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر غدا السبت لملاقاته في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بنقطتين بفارق ست نقاط كاملة عن المولودية صاحب المركز الثاني.

فيما تأهل الترجي لربع النهائي رسميا بعدما حصد 10 نقاط تصدر بهم المجموعة فيما يأتي تونجيث السنغالي رابعا بنقطة وحيدة.

حازم إمام الزمالك مولودية الجزائر في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: صناديق الاستثمار مستعدة لمساعدة برشلونة للتعاقد مع هالاند 32 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: سولشاير ما زال يحظى بثقة إدارة ولاعبي مانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تيتي: نيمار لن يصنع الفارق دائما ساعة | تصفيات كأس العالم
أحمد ناجي: الحضري أكثر شخص يريد أن يكون الشناوي وأبو جبل الأفضل.. هذا الفارق بين مباراتي ليبيا ساعة | منتخب مصر
ماونت: الفوز بالكرة الذهبية؟ أشك.. لكن لا تدري ما سيحدث ساعة | أوروبا
الزمالك يصل كينيا استعدادا للقاء توسكر ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صن: لامبارد المرشح الأول لقيادة نيوكاسل ساعة | ميركاتو
مواعيد مباريات اليوم 12 أكتوبر 2021.. تصفيات المونديال وقرعة الدوري المصري ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2 وائل جمعة: الشناوي لعب ضد ليبيا وهو سليم.. وهذا ما حدث بينه وبين الحضري 3 انتهت مونديال اليد - الزمالك (32)-(36) برشلونة.. نهاية المباراة 4 وائل جمعة يكشف تفاصيل إصابة الشناوي.. وموعد عودته