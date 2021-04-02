الإعلان عن مواعيد وترتيب مباريات مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

الجمعة، 02 أبريل 2021 - 13:30

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - جزر القمر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة عن المواعيد الموضوعة لمباريات منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة بجوار أنجولا والجابون وليبيا.

ويتأهل أصحاب الصدارة في العشرة مجموعات حيث تُجرى قرعة وتقام خمس مباريات ليتأهل خمسة منتخبات للمونديال الذي يقام في قطر.

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وسيقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.

وجاءت المواعيد التي أعلنها كاف كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

مصر تصفيات المونديال
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